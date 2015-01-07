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استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

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استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

ميناء الإسكندرية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية، اغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة، لليوم الثاني علي التوالي، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وزيادة سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج إلى أكثر من 4 أمتار.

وقال اللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تقرر اغلاق البوغازين، حرصاً علي عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها، أو بارصفة الميناء، وسلامة الملاحة البحرية.

وتشهد الإسكندرية منذ عدة أيام حالة من الطقس السيئ وانخفاض كبير في درجات الحرارة، وتراكمت مياة البحر التي ارتطمت بالصخور بطريق الكورنيش، مما أدى لإعاقة حركة المشاه والسيارات ، كما تراكمت مياة الأمطار التي هطلت بغزارة بشوارع وميادين المدينة.

أ ش أ

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