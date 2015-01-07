مقتل العشرات من «داعش» في معارك بمدينة كوباني السورية

لقي العشرات من مسلحي تنظيم «داعش» مصرعهم في مدينة كوباني السورية المحاذية للحدود التركية وذلك جراء المعارك مع المقاتلين الأكراد وضربات التحالف الجوية.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» بالعربية، الأربعاء، عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن 41 من مسلحي داعش قتلوا في كوباني حيث ساعدت الضربات الجوية الأكراد على دفع الجماعة إلى أطراف المدينة.

وأضاف المرصد أن 7 من المقاتلين الأكراد سقطوا في المعارك، مشيرًا إلى أن القوات الكردية باتت تسيطر على حوالي 80%من كوباني.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أن التحالف الذي تقوده واشنطن شن عشر ضربات جوية ضد «داعش» في سوريا معظمها استهدف مواقع التنظيم في مدينة كوباني.