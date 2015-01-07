جورج بوش الأب وباربرا يحتفلان بعيد زواجهما السبعين (صور)

احتفل الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب وباربرا الثلاثاء بعيد زواجهما السبعين ليسجلا أطول مدة زواج رئاسي في التاريخ الأمريكي.

وقد تعرف «بوش» على باربرا في إحدى الحفلات بأعياد الميلاد في ولاية مساشوسيتس عندما كان عمره 16 عامًا وسرعان ما أعلن الإثنان خطبتهما قبيل ذهاب بوش للمشاركة في الحرب العالمية الثانية.

وفي سبتمبر 1944 تعرض بوش إلى إطلاق نار في الحرب مما أجبره على العودة إلى الولايات المتحدة وسرعان ما تزوج الاثنان في 6 يناير 1945.

وقال جيم ماكجريث المتحدث باسم عائلة بوش، إن الزوجين احتفلا بعيد زواجهما بالمنزل في تكساس وسط مظاهر احتفال بسيطة.

وكان بوش الأب البالغ من العمر 90 عامًا قد خرج من المستشفى الأسبوع الماضي بعد أن أمضى عدة أيام للعلاج من ضيق في التنفس.