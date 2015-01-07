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جورج بوش الأب وباربرا يحتفلان بعيد زواجهما السبعين (صور)

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احتفل الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب وباربرا الثلاثاء بعيد زواجهما السبعين ليسجلا أطول مدة زواج رئاسي في التاريخ الأمريكي.

Future U.S President George H W Bush and Barbara Bush on their wedding day in Rye, New York

وقد تعرف «بوش» على باربرا في إحدى الحفلات بأعياد الميلاد في ولاية مساشوسيتس عندما كان عمره 16 عامًا وسرعان ما أعلن الإثنان خطبتهما قبيل ذهاب بوش للمشاركة في الحرب العالمية الثانية.

George H and Barbara Bush with their first born child, George W Bush, born while Bush snr was a student at Yale in 1947

وفي سبتمبر 1944 تعرض بوش إلى إطلاق نار في الحرب مما أجبره على العودة إلى الولايات المتحدة وسرعان ما تزوج الاثنان في 6 يناير 1945.

George and Barbara Bush in Houston Texas on the night when George Bush was elected to Congress in 1966

وقال جيم ماكجريث المتحدث باسم عائلة بوش، إن الزوجين احتفلا بعيد زواجهما بالمنزل في تكساس وسط مظاهر احتفال بسيطة.

The George Bush family in 1964 in Houston: (Standing left to right) Neil Jeb and George Jr and (seated left to right) George Sr, Dorothy, Barbara and Marvin

وكان بوش الأب البالغ من العمر 90 عامًا قد خرج من المستشفى الأسبوع الماضي بعد أن أمضى عدة أيام للعلاج من ضيق في التنفس.

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