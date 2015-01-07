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«بيت الكويت للأعمال»: مكانة السيسي لدى «الكويت» منحته «قلادة مُبارك»

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قال رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية الدكتور، يُوسف العميري، إنّ دولة الكويت مَنحت الرئيس عبدالفتاح أرفع وسام كويتي ألا وهو قلادة «مبارك الكبير»، وذلك تأكيدًا على مكانة الرئيس السيسي «الكبيرة».

وأضاف العميري في لقاءٍ له ببرنامج « في ساعة»، الذي يُذاعُ على قناة «الغد العربي»، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أن رؤساء دول كثيرين يأتون إلى الكويت منهم من يَمنح هذه القلادة ومنهم من لا يَمنحها، وأن منح الرئيس السيسي هذه القلادة تَدل على أن الكويت داعمة لمصر بشكل كبير.

وتابع العميري أن العلاقة المصرية- الكويتية قديمة وكبيرة «جدًا»، لأن أول بعثة تعليمية جاءت لمصر من الكويت كانت في عام 1942، علاوة على أن الكويت كانت داعمة لمصر في حربها ضد إسرائيل، موضحًا أن تصريح رئيس برلمان الكويت تًعبير عن حجم العلاقة المصرية- الكويتية، قائلًا: «الشعب الكويتي يكنُ كل الحب والتقدري لمصر».

من جهته قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أسامة الدليل، إنّ موقف الكويت كان داعمًا لمصر مُنذ البداية، وأن دعم الكويت لمصر كان غير مشروطًا، وذلك لأن الكويت أعطت مصرَ مليار دولار لا يُرد، ومليار دولار في صورة وديعة، بالإضافة إلى إعطاء مصر مليار دولار في صورة نفط ومواد بترولية.

وأضاف الدليل أن حجم التجارة بين مصر والكويت زادت بعد ثورة 30 يونيو بنسبة 34%، موضحًا أن دولة الكويت لم تتخلى لحظة واحدة عن مصر، لافتًا إلى أن أمير الكويت تدخل برأسماله السياسي لإنهاء أزمة قطر، قائلًا: «دولة الكويت بلدًا متوازنًا في علاقتها مع جميع دول العالم».

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