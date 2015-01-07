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«الجبهة المصرية»: السيسي بعث رسالة هامة للعالم من الكاتدرائية

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أشاد المهندس ياسر قورة مقرر عام تحالف الجبهة المصرية الانتخابى وعضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح قداس عيد الميلادالمجيد منذ قليل بالكتدرائية المرقسية بالعباسية .

وقال «قورة»، في تصريحات صحفية، إن الرئيس كان حريص على أن يتواجد بالكتدرائية ويقدم التهنئة للاقباط بنفسه في عيدهم وعدم الاكتفاء بارسال مندوب عنه لايصال رسالة هامة للعالم أجمع أن لكل المصريين وانه رئيس للجميع .

وأضاف مقرر عام تحالف الجبهة المصرية الانتخابى أن السيسي يعد الرئيس الوحيد الذي يحضر قداس اعيد الميلاد بالكتدرائية بالرغم من وصوله اليوم من الكويت إلا أن هذا لم يمنعه من حضور القداس ليثبت انه لا فرق بين مسلم ومسيحي وانه رئيس لكل المصريين فعلا وليس قولا .

يذكر أن المهندس ياسر قورة حضر قداس اعياد الميلاد بالكتدرائي المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئية للبابا تواضروس الثانى بطرياك الكرازة المرقسية وللاقباط .

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