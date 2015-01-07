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محافظ الغربية ومدير الأمن يشاركان الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

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شارك اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، واللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، والقيادات التنفيذية الأقباط بمناسبة عيد الميلاد، الذي أقيم بكنيسة مارجرجس بطنطا، مساء الثلاثاء، واستمر حتي الساعات الأولي من صباح الأربعاء، وترأسه الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، وقدَّم المحافظ للإخوة المسيحيين التهاني بهذه المناسبة.

وألقى الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها كلمة قدم فيها الشكر للحاضرين على تشريفهم للاحتفالات بأعياد الميلاد، وأكد أن أبناء هم نسيج واحد.

حضر القداس ساميه محرز، السكرتير العام، واللواء طلعت عبدالحميد، السكرتير المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية وعدد من رؤساء النقابات وممثلي الأحزاب السياسية والتيارات الشعبية وأعداد كبيرة من رجال الدين المسيحي.

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