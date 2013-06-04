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محافظ بورسعيد يجتمع مع جمعية مُربي العجول لحل مشاكلهم

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محافظ بورسعيد يجتمع مع جمعية مُربي العجول لحل مشاكلهم محافظ بورسعيد يجتمع مع جمعية مُربي العجول لحل مشاكلهم

اجتمع أمس الاثنين اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد بمجلس إدارة جمعية مربي العجول و دراسة مشاكلهم التي تمثلت في توفير المياه و الردة لكل عجل .

و ناقش معهم المحافظ سبل حل هذه المشاكل ووعد بحل مشاكلهم ، وأكد لهم استعداده لعمل منظومة كبيرة في منطقة حظائر القابوطي و مدها بالمياه ، بعد زادت شكواهم مؤخرا.

و أشار المحافظ في الاجتماع إلي انه اتخذ خطوات جادة لعمل مصنع العليقة بالاتفاق مع منظمة العمل الدولية ، لتوفير أكبر كمية من البروتين للعجول و الاتجاه إلي التصنيع في هذه المنطقة و إقامة مجتمع متكامل في منطقة حظائر القابوطي التي تضم المجزر الآلي و الطب البيطري و محطة تسمين العجول.

وأكد المحافظ للأعضاء بانه سيتم إقامة خزان مياه كبير لتغذية منطقة حظائر القابوطي .

و كان المحافظ قد اتصل بمدير الحجر البيطري للإسراع في عملية التأمين للعجول حتي يستفيدوا من امتيازات التأمين.

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