محافظ بورسعيد يجتمع مع جمعية مُربي العجول لحل مشاكلهم

اجتمع أمس الاثنين اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد بمجلس إدارة جمعية مربي العجول و دراسة مشاكلهم التي تمثلت في توفير المياه و الردة لكل عجل .

و ناقش معهم المحافظ سبل حل هذه المشاكل ووعد بحل مشاكلهم ، وأكد لهم استعداده لعمل منظومة كبيرة في منطقة حظائر القابوطي و مدها بالمياه ، بعد زادت شكواهم مؤخرا.

و أشار المحافظ في الاجتماع إلي انه اتخذ خطوات جادة لعمل مصنع العليقة بالاتفاق مع منظمة العمل الدولية ، لتوفير أكبر كمية من البروتين للعجول و الاتجاه إلي التصنيع في هذه المنطقة و إقامة مجتمع متكامل في منطقة حظائر القابوطي التي تضم المجزر الآلي و الطب البيطري و محطة تسمين العجول.

وأكد المحافظ للأعضاء بانه سيتم إقامة خزان مياه كبير لتغذية منطقة حظائر القابوطي .

و كان المحافظ قد اتصل بمدير الحجر البيطري للإسراع في عملية التأمين للعجول حتي يستفيدوا من امتيازات التأمين.