القتل تعزيراً بحق مهرب مخدرات بالجوف

أصدرت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات بمحافظة القريات في منطقة الجوف.

وفيما يلي نص البيان: قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على المدعو محمد موسى المحاميد (سوري الجنسية)، عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب (الإمفيتامين) وحبوب (الفينثلين) المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن اعترافه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يتضمن ثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني محمد موسى المحاميد(سوري الجنسية) أمس الثلاثاء الموافق 15/ 3/ 1436ه في محافظة القريات بمنطقة الجوف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.