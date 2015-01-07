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الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: هناك هجمة ممنهجة على الأزهر وجامعته هدفها بث جذور الفتنة

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الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: هناك هجمة ممنهجة على الأزهر وجامعته هدفها بث جذور الفتنة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: هناك هجمة ممنهجة على الأزهر وجامعته هدفها بث جذور الفتنة

قال الدكتور محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية :” إن من يحاكم الأزهر الشريف لديهم سوء فهم أو نية وجاهل فى بعض الأحيان ، مشيراً إلى أن هناك هجمة ممنهجة على الأزهر وجامعته هدفها بث جذور الفتنة  ”.

وأضاف عفيفي ، خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الثلاثاء :”  أن الهجوم على الأزهر خدمة للتطرف ، موضحاً أن الأزهر الشريف صوت اعتدال واتزانٍ وحكمة ووسطية  ” .

وأشار إلى أن مواقف الأزهر الشريف وجهوده الفكرية كمؤسسة خلال ثلاث سنوات ونصف الماضية كانت فاصلة ، حيث أسهم الأزهر خلالها فى إنهاء حلم المتطرفين فى السيطرة على بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى.

ودعا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مهاجمى الأزهر أن يراجعوا أنفسهم وأن ويُعلوا مصلحة الوطن فوق انحيازاتهم التى لا تخلو هى ذاتها من التطرف ، وهو ما يعطى فرصة للجماعات المتشددة نقاطاً لصالحه دون تبصر عواقب ما يفعلون.

وتابع أن قضية تجديد الخطاب الديني ليست حديثة ، مشيراً إلى أن المسؤولية ضخمة على الأزهر ويجب توضيح أن سلوك الإرهابيين بعيد كل البعد عن الدين الإسلامي ، مضيفاً أن الأزهر الشريف يعمل على تجديد الخطاب الدينى وتنقية المناهج لبيان معالم الوسطية والاعتدال والسماحة الإسلامية فى مواجهة التيارات المتشددة والأفكار التى تستهدف العبث بثوابت الدين.

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