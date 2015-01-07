"تويتر" النجوم: خلاف أصالة ونانسي وأحلام تكشف سرها

شهد الأسبوع الأول من العام 2015 على "تويتر"، احتفالات النجوم بنجاح أعمالهم وازدياد عدد متابعيهم من جهة، وخلافات البعض من جهة أخرى.

فأبرز ما تداول هذا الأسبوع على "تويتر"، هو خلاف بين نانسي عجرم وأصالة، فبعد انتشار فيديو على موقع "يوتيوب"، يظهر أصالة وهي تتكلم عن كرهها لإحدى الفنانات، وتداول أنها قصدت نانسي في كلامها، كانت ردت فعل الأخيرة هادئة وغردت أنه لا يوجد منافسة في الفن، وأن كل شخص يقدم فنه على طريقته، وطلبت من جمهورها أن يحترم كل شخص.

أصالة بدورها، أكدت أنها لم تقصد نانسي بكلامها، واصفةً إياها بالغالية، فكتبت: "وبالنسبة للموضوع الحدث المتداول اليوم أنا ماكنت قاصدة نانسي وكيف أقصدها وهي الغالية على قلبي وقلب شامي بنتي وحبيبة أدومي ١" وأضافت: "هذا أولاً وثانياً أتمنى من كل صديق ومحب لي أن يحافظ دائماً على ردود أفعاله وبالنسبة لمن أخطأ بحق نفسه بالإساءة لي فلم يفعل إلا أسفي عليه"، وأخيراً كتبت:"وثالثاً وأخيراً بوعدكم حزركم مين هيي اللي كنت بقصدها بس ناخد وعد من محبيها الحفاظ على أخلاقياتهم(مع أنه معجبينها كلهم أجانب ومارح يفهمونا)".

وكان للـ"وقعات" أيضاً حصتها في تغريدات "تويتر"، فبعد أن وقعت إليسا في ليلة رأس السنة، كتبت تغريدة استشهدت من خلالها بقول لكونفيكويس وهو: "ليس النجاح أن لا نسقط أبداً، بل أن نقف بعد السقوط"، أما شذى حسون فبعد سقوطهاعلى المسرح خلال "مهرجان القنوات الفضائية " غردت: "المهم جبنا الكاس أفضل مطربة شابة".

أما في أجواء الاحتفالات بعدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفلت نانسي بوصول عدد متابعيها على "إنستغرام" إلى مليوني متابع، أما إليسا فاحتفلت بوصول عدد متابعيها على موقع "فيس بوك" إلى 15 مليون متابع وشكرت كل من يدعمها. في المقابل أعلنت نوال الزغبي عن قرصنة حسابها على "إنستغرام"، وطلبت من جمهورها عدم إتهام أحد بهذا الأمر وخصوصاً الفنانين.

وفي أجواء الأعمال الفنية، عبّرت كارول سماحة عن سعادتها بنجاح فيديو كليب عملها الجديد "الشرق العظيم"، أما نوال الزغبي فعبّرت عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية على فيديو كليب أغنيها "ولا بحبك". من جهتها، نجوى كرم أعلنت عن صدور قريباً فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ع الصخرة"، ونشرت صورة حصرية من الفيديو كليب.

أما هيفا وهبي، فانشغلت هذا الأسبوع بخبر وفاة المغني العالمي ريكي مارتن، وأكدت بأكثر من تغريدة أن الخبر هو إشاعة.

ميريام فارس من جهتها، تلقت صورة من أحد الفانز الذي رسمها وهي بلوك من وحي ألبومها الجديد "آمان".

أما أحلام فقررت أن تكشف عن عاداتها في كتابة التغريدات واصفةً نفسها بأنها من كبار الشخصيات فقالت:"أنا من النوع آللي فجأة أرسل مجموعة تغريدات وآسوي إزعاج وفجأة آختفي في ظروف غامضة "أسلوب کِبار الشخصيات"".