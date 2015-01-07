أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

محمد الأمين: 3 قضايا أثارها مستثمرو الكويت والرئيس وعد بحلول جذرية

  • مصر
  • 6
Google+ Print

قال المهندس محمد الأمين، رئيس غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، في مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية «سي بي سي»، الثلاثاء، إنه كان من أهم اللقاءات التي أجراها الرئيس لقائه مع رجال الأعمال، «وكانت مجموعة من الشركات الكويتية الكبيرة والجزء الأكبر من هذه الشركات في أوروبا، والمفاجأة أن هذه الشركات تريد نقل استثماراتها إلى ».

وتابع: «مصر هي رمانة الميزان في المنطقة وعادت لريادة المنطقة»، وأوضح أن أهم القضايا التي أثيرت كانت حول الطاقة، وقد عقب الرئيس على ذلك أن الخطة القادمة ستكون حول محطات الطاقة التي ستدخل على الأجلين القصير والمتوسط والطويل، وطمأنهم الرئيس حول قانون الاستثمار الموحد وأنه سيعالج المشكلات، وسيكون للدولة حقوق وواجبات، وكذلك الحال بالنسبة للمستثمر.

واضاف: «سأل المستثمرون حول حرية تحريك تدفقات رأس المال، ورد الرئيس أن هذا سيعالج ايضًا وكذلك السؤال حول الأسعار وغير ذلك».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

ميدو: أتمنى ضم متعب وأستطيع تأهيله لمنتخب مصر

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع