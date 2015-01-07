محمد الأمين: 3 قضايا أثارها مستثمرو الكويت والرئيس وعد بحلول جذرية

قال المهندس محمد الأمين، رئيس غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، في مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية «سي بي سي»، الثلاثاء، إنه كان من أهم اللقاءات التي أجراها الرئيس لقائه مع رجال الأعمال، «وكانت مجموعة من الشركات الكويتية الكبيرة والجزء الأكبر من هذه الشركات في أوروبا، والمفاجأة أن هذه الشركات تريد نقل استثماراتها إلى مصر».

وتابع: «مصر هي رمانة الميزان في المنطقة وعادت لريادة المنطقة»، وأوضح أن أهم القضايا التي أثيرت كانت حول الطاقة، وقد عقب الرئيس على ذلك أن الخطة القادمة ستكون حول محطات الطاقة التي ستدخل على الأجلين القصير والمتوسط والطويل، وطمأنهم الرئيس حول قانون الاستثمار الموحد وأنه سيعالج المشكلات، وسيكون للدولة حقوق وواجبات، وكذلك الحال بالنسبة للمستثمر.

واضاف: «سأل المستثمرون حول حرية تحريك تدفقات رأس المال، ورد الرئيس أن هذا سيعالج ايضًا وكذلك السؤال حول الأسعار وغير ذلك».