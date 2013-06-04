ضياء رشوان معلقاً على "الحوار الوطنى": "اجتماع انتخابى"

قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن اجتماع الرئيس اليوم بالقوى السياسية هو اجتماع "انتخابى"، مشيراً أن الرئيس أوضح أن "سد النهضة" لا يمثل خطرا على الكهرباء فى مصر إلا بـ1.2 فقط.

وأضاف رشوان خلال برنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم، أن الرئيس لم يعمل القانون فى إدارة تلك الأزمة، موضحاً أن الدستور ينص على اجتماع الرئيس بمجلس الأمن القومى، وهذا ما لم يفعله فى مواجهة أخطر أزمة تواجهنا اليوم.

وأشار أن الرئاسة ورئيس حزب الحرية والعدالة كانوا يعلمون أن الحوار مذاع على الهواء مباشرة، مدللاً على ذلك بأن أول كلمة بعد كلمة الرئيس محمد مرسى، كانت كلمة رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد الكتاتنى، حيث أن كلمته تلخصت فى دعايا انتخابية وكلمات رنانة.

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