مكتوم بن محمد يشهد تخريج طالبات كليتي الصيدلة ودبي الطبية

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي صباح أمس حفل تخريج الدفعة الـ 24 من كلية دبي الطبية للبنات والدفعة الـ 19 من كلية الصيدلة للبنات والذي أقيم بقاعة الجوهرة في مدينة جميرا بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

كما حضر حفل التخريج الحاج سعيد أحمد لوتاه رئيس مجلس أمناء الكليتين في دبي وجمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للتراث وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي والمهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة في دبي إلى جانب عدد من المسؤولين والفعاليات الطبية والتعليمية في الدولة وأولياء أمور الخريجات.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وآيات عطرة من الذكر الحكيم ثم عرض فيلم تسجيلي لقصيدة ألقاها الحاج سعيد أحمد لوتاه مستوحاة من إيمانه بدور المرأة وتمكينها قولاً وفعلاً، تلاها فيلم قصير عن دبي وقيادتها الرشيدة والإعلان عن المرحلة الانتقالية لكلية دبي الطبية وكلية دبي للصيدلة إلى المسمى الجديد "جامعة دبي الطبية" وتفاصيل مبنى الجامعة الجديد بكل أقسامه البحثية وكلياته التعليمية. كما ألقى الدكتور عارف الشيخ قصيدة بعنوان "ومن التعاون أستقي عزماتي".

ثم قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه يحيى سعيد أحمد لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة س.س. لوتاه وعضو مجلس أمناء كليتي دبي للطب والصيدلة بعد أن أدت الخريجات قسم المهنة، بتوزيع الشهادات على الخمسة الأوائل من كلية دبي الطبية وكلية دبي للصيدلة وكرم كذلك المتميزات من الدفعات السابقة مثمنا اجتهادهن.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها كليتا الطب والصيدلة للبنات في الإمارة بتخريج أفواج جديدة من الطالبات الطموحات متمنياً لهن النجاح والتوفيق على طريق مسيرتهن العلمية والتعليمية والمهنية والوصول إلى أعلى الدرجات العلمية كي يخدمن وطنهن ومجتمعهن بكل كفاءة واقتدار. وفي ختام الحفل التقطت لسموه الصور التذكارية مع الخريجات البالغ عددهن 62 طالبة في كلية الطب و68 طالبة في كلية الصيدلة.