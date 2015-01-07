الزمالك يسعى لفك عقدة المعلم في محطة المقاولون

مجددا المعلم حسن شحاتة يواجه ناديه السابق الزمالك حين يستضيف المقاولون العرب الفريق الأبيض مساء الأربعاء بالجولة 17 من الدوري.

عقدة المعلم تهدد صدارة الزمالك، شهر يناير يكتسي اللون الأبيض وعبد الله سيسيه آخر من زار شباك المقاولون.

عقدة المعلم

المدرب الوطني الأفضل في تاريخ الكرة المصرية يواجه الزمالك للمرة الثانية بالدوري.. لاعب ومدرب القلعة البيضاء سابقا كان أخر من حقق الفوز للمقاولون على الزمالك حين اقتنص لقب السوبر المصري عام 2004.

لكن هذه المباراة لم تكن الأولى للمعلم في مواجهة مدرسة الفن والهندسة، حسن شحاتة هزم الزمالك وهو مدربا لفريق مزارع دينا موسم 2000-2001 حين حقق الفريق الأبيض لقب الدوري.

هدف سيسيه

البوركيني عبد الله سيسيه مهاجم الفريق الأبيض كان صاحب أخر هدف في مواجهات الناديين حينما فاز الزمالك بهدف سيسيه مايو 2013 ليحقق انتصاره السادس على التوالي أمام المقاولون.

أصحاب الرداء الأصفر والأسود فازوا على الزمالك آخر مرة بالدوري موسم 2001-2002 بنتيجة 2-1.. إذ هناك تفوق كاسح للفارس الأبيض في تاريخ لقاءات الفريقين إذ فاز 43 وخسر عشرة لقاءات فقط من 71 مباراة.

يناير أبيض

الزمالك يتفوق على المقاولون أيضا في مواجهات شهر يناير الباردة، إذ حقق خمسة انتصارات مقابل خسارة وحيدة من تسعة لقاءات.

لقاء وحيد بينهما كان يوم 7 يناير، موسم 1993-1994 فاز الزمالك 2-1 بهدفي إسماعيل يوسف مدير الكرة حاليا بالنادي وإيمانويل أمونيكي النجم النيجيري.

صلاح ودويدار

ثنائي الزمالك إبراهيم صلاح وأحمد دويدار هما أكثر من خاض مواجهات أمام المقاولون في الدوري من لاعبي الفريق الأبيض.

7 لقاءات لكل منهما، فاز صلاح ست مرات وفاز دويدار مرتين ولم يخسرا مطلقا.

أركو وعبد الواحد

بابا أركو المهاجم الغاني للمقاولون خاض ثماني مواجهات أمام الزمالك سجل خلالها هدفين.. فاز ثلاث مرات وخسر مرتين وهو لاعبا في صفوف طلائع الجيش.

بينما محمد عبد الواحد لاعب وسط الفريق يستعد لمواجهة الزمالك للمرة الرابعة.. لاعب فريق ميت عقبة السابق خسر ثلاث مرات أمام الزمالك، وسجل فقط في آخر مواجهة مع وادي دجلة الموسم الماضي.

قبل توقف الدوري لمدة عشرة أيام بدءا من السبت المقبل يريد الزمالك الاستمرار على قمة الترتيب وهو على بعد ثلاث نقاط حاليا من انبي صاحب المركز الثاني، بينما يطمح المقاولون لانتصار جديد مع حسن شحاتة إذ يحتل حاليا المركز ال12 بعد تحقيقه 14 نقطة من سبعة لقاءات خاضها مع المعلم.

- الزمالك يستعيد أحد أبرز أوراقه بعد أن عاد الشناوي لقائمة الفريق من جديد ليطيح بأبو جبل من حراسة عرين القلعة البيضاء، فيما خرج يوسف أوباما من القائمة ليعود معروف يوسف العائد من الإيقاف.