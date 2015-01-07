شرطة ساحل سليم تضبط تمثالين اثرييين بحوزة عاطل فى اسيوط‎

تمكن ضباط مركز ساحل سليم باسيوط من القبض على عاطل بحوزته تمثالين آثريين وبندقية اسرائيلى.

كان اللواء طارق نصر مدير امن اسيوط قد تلقى اخطارآ من مركز شرطة ساحل سليم يفيد ضبط “ إسلام . ج . م . ح” وشهرته “م” ” 27سنة دبلوم ومقيم جزيرة العونه ـ دائرة المركز ، وبحوزته بندقية إسرائيلي و 48 طلقة عيار وتمثالين عبارة عن جسم إنسان برأس حيوان يشتبه في أثريتهما .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع .

كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشته وفحص أبعاد نشاطه الإجرامي .

> وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .