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«البياضى» من الكنيسة الإنجيلية: نصلي لأجل السيسي والجيش الشرطة

  • مصر
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ترأس الدكتور القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء الثلاثاء، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وقال «البياضى»، في عظته التي حملت عنوان «الميلاد رسالة سلام» : إننا سعداء في تلك المناسبة التي تجمعنا معا في إشارة إلى المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، مهنئا المسلمين بعيدهم وأضاف قائلا : «نصلي لله من أجل الرئيس عبد الفتاح ونشكر الله على وصوله بالسلامة من الكويت».

وناشد «البياضي» الحاضرين وجموع المسيحيين على وجه الأرض، تصحيح علاقاتهم مع الله ومع شركائهم في الإنسانية، والتخلي عن الأنانية لتحقيق سلام المسيح الذي لم يحققه بالجيوش والسلاح، متمنيًا أن نبادر بالسلام كهدية لكل إنسان بدلا من السلام المزيف والمهدد، موجها الشكر لرجال الشرطة والجيش قائلا: «نصلي من أجلكم في ظل المهام الصعبة التى تعيشوها في تلك الأيام».

وحضر القداس طارق عفيفي، الأمين برئاسة الجمهورية، مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، والشيخ محمد جماعة، مندوبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء رجائي نيازي، مندوبا عن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.

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