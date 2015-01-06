الجيش السوداني: ما ورد بشأن تهديد سلاح الطيران الليبي قرار تنقصه الدقة

قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد، أنه لم يصل للبلاد أي قرار رسمي أو من أي جهة ذات صفة اعتبارية في ليبيا، بشأن تهديدات سلاح الطيران الليبي، لأي محاولة لاختراق أجوائه.

وأوضح الصوارمي-في تصريح مساء اليوم الثلاثاء لوكالة السودان للأنباء، ردا على ما ورد بشأن تهديد سلاح الطيران الليبي، لأي محاولة اختراق لأجوائها خاصة من الطيران السوداني أو التركي- “أشك في أن هذا القرار قرار رسمي قد صدر من جهة ذات صفة اعتبارية في ليبيا، فهذا القرار تنقصه الدقة، فلو قبلنا التحذير بشأن الطيران العسكري فما بال الطيران المدني الخاضع لمعايير واتفاقات وبروتوكولات عالمية تنظم شبكته بكل دقة في كل العالم”.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السودانية،”مهما يكن فإن هذا التحذير هو بالنسبة لنا في القوات المسلحة لا يعني شيئا، لأننا أصلا لا نقوم باختراق الأجواء الليبية بطيراننا الحربي، كما أن أي دولة في العالم لها الحق في التعامل مع أي طيران عسكري يخترق أجواءها دون إذنها، بغير تهديد أو تحذير”.