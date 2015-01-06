بالفيديو..السيسي من الكاتدرائيه : نؤكد للعالم من هنا أننا جميعًا مصريون فقط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي موجها حديثه للحضور بالكاتدرائية في العباسية: «كان ضروري إن أنا أجيلكم علشان أقول لكم كل سنة وانتم طيبيبن، وأرجو ألا أكون قطعت صلاتكم.. فمصر على مر آلاف السنين علمت العالم الحضارة والإنسانية، والعالم منتظر من مصر فى الأيام والظروف التي تمر بها الكثير».

وأضاف السيسي خلال الكلمة التي وجهها للحضور الذين فاجأهم بوصوله الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد: «من المهم أن الدنيا تشوف المصريين، ومينفعش حد يقول غير كلمة، المصريين، ونحن قادرون أن نعلم العالم الإنسانية والحضارة، ومن المهم ان ينظر العالم إلى هذا المشهد الذي يعكس وحدة المصريين الحقيقية، ونؤكد للعالم من هنا أننا جميعًا مصريون فقط، وسيحب بعضنا البعض بجد دون اي تفرقة لأن هذه حقيقة المصريين».

لمشاهدة الفيديو أضغط من هنا