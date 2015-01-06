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تحقيقات النيابة: إرهابي زرع قنبلة الطالبية وأجرى اتصالا علي الشريحة فانفجرت

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تحقيقات النيابة: إرهابي زرع قنبلة الطالبية وأجرى اتصالا علي الشريحة فانفجرت تحقيقات النيابة: إرهابي زرع قنبلة الطالبية وأجرى اتصالا علي الشريحة فانفجرت

كشفت تحقيقات المستشار محمد الطماوي مدير نيابة الأحداث الطارئة، عن مفاجأة في واقعة انفجار قنبلة بجوار قسم الطالبية حيث أكدت أن المتهم كان واقفا بالقرب من موقع الانفجار ولحظة حضور خبير المفرقعات والامساك بالشنطة التى تحتوى علي القنبلة اتصل الإرهابي علي الشريحة فانفجرت فى وجه الضابط.

وأضافت التحقيقات، أن القنبلة تم زرعها بين البنزينة و قسم شرطة الطالبية لإحداث أكبر خسائر ممكنة،والقنبلة متصلة بهاتف محمول.

كانت عبوة ناسفة، قد انفجرت في جسد ضابط مفرقعات اثناء قيامه بتفكيكها بجوار قسم شرطة الطالبية مما ادي الي استشهاده فور نقله الي المستشفي متاثرا بجراحه كما اصيب احد العمال بمحطة الوقود التي انفجرت امامها القنبلة .

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