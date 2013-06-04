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انقطاع الكهرباء عن مصيف بلطيم وسط سخط المصطافين

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انقطاع الكهرباء عن مصيف بلطيم وسط سخط المصطافين انقطاع الكهرباء عن مصيف بلطيم وسط سخط المصطافين

كتب : كرم القرشى الثلاثاء 04-06-2013 00:08

انقطع التيار الكهربائى عن مصيف بلطيم السياحى، بكفر الشيخ، لليوم الثانى على التوالى، على ثلاث فترات بين كل منها ما يقل عن ساعتين، ما أدى لسخط المصطافين، وأصحاب المحال التجارية.

واستاء أحمد الحواجرى، أحد المصطافين، من انقطاع التيار الكهربائى المتكرر، ما يؤدى لبحثهم عن مصيف آخر.

أما أصحاب المحال التجارية والكافتريات، فقالوا أن انقطاع الكهرباء يكبدهم خسائر بسبب تلف الأطعمة والمشروبات بالمحال، مؤكدين أنهم يدفعوا ثمن الكهرباء مقدما لأن العداد تعمل بنظام الكروت الذكية، ورغما عن ذلك فالتيار منقطع عنهم.

وفى ذات السياق، تعانى مدينة بلطيم من انقطاع التيار الكهربائى والذى يصل إلى 4 ساعات فى المرة الواحدة، ما دعا الأهالى لتبنى حملة "عدم دفع الفواتير" وعلقوا لافتات على أبواب المنازل بذلك.

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