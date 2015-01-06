تقارير - إنريكي كان يرغب في فتح تحقيق تأديبي مع ميسي

(إفي): أكدت صحيفة (سبورت) الرياضية الإسبانية ذات النزعة الكتالونية يوم الثلاثاء أن مدرب برشلونة لويس إنريكي كان يرغب في فتح تحقيق تأديبي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق.

وقالت (سبورت) أن المدرب شعر باستياء بالغ من تغيب ميسي عن مران أمس الاثنين الذي كان مفتوحا للجمهور وأغلبه من الأطفال حيث لم يقتنع بمسألة معاناة الـ"برغوث" من التهاب في المعدة والتي كانت عذره لعدم حضور التدريبات.

وأوضحت الجريدة أن إنريكي اتخذ بعدها قرارا بفتح تحقيق تأديبي مع اللاعب، إلا أن هذا الأمر لم يحدث في النهاية بسبب تدخل قائدي الفريق شابي هيرنانديز وأندريس إنيستا وسرجيو بوسكيتس اللذين أقنعله بأن اتخاذ هذه الخطوة مع لاعب بحجم ميسي ستؤثر بالسلب على الجميع.

وأشارت (سبورت) إلى أن شابي وإنيستا وبوسكيتس تعهدا بالحديث مع ميسي لإصلاح الموقف، على أن يكون ذلك يوم الأربعاء بعد الراحة التي حصل عليها الفريق.

وخاض ميسي على الرغم من حصول الفريق على راحة، تدريب منفردا في المدينة الرياضية للنادي للاستعداد لمواجهة إلتشى يوم الخميس في ثمن نهائي كأس الملك.

من ناحيتها بحثت صحيفة (أس) الرياضية، ذات النزعة المدريدية، في أرشيفها لتخرج بتصريحات كان شابي قالها في الثاني من الشهر الجاري ببرنامج (بلا ساردا) مع الإعلامي الإسباني خابيير سادرا ربما تكشف الكثير في مسألة نزاع "إنريكي-ميسي المحتمل".

وكان شابي قال في هذه التصريحات عند سؤاله بخصوص إصابة اللاعبين بالتهاب المعدة حيث قال "إنه أمر سيء ولكنك تأخذ قرص الدواء وبعدها يمكنك اللعب..التهاب المعدة في كرة القدم يبدو كعذر يدل على حدوث شيء أخر".

يذكر أن تصريحات شابي كانت قبل تغيب ميسي عن مران الاثنين نتيجة لإصابته بالتهاب في المعدة، وفقا لما جاء في بيان صادر عن نادي برشلونة.