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دي ماريا: ليس هناك سبب يدفع رونالدو لترك ريال مدريد

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دي ماريا: ليس هناك سبب يدفع رونالدو لترك ريال مدريد دي ماريا: ليس هناك سبب يدفع رونالدو لترك ريال مدريد

(إفي): استبعد الأرجنتيني أنخل دي ماريا جناح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عودة زميله السابق كريستيانو رونالدو في ريال مدريد إلى كتيبة الشياطين الحمر.

وقال دي ماريا "لا أعتقد أن يعود رونالدو إلى هنا، مسألة الرحيل عن ريال مدريد معقدة للغاية. إنه يقوم بعمل جيد جدا هناك، لذا لا أرى أي سبب قد يدفعه لتغيير الأجواء"، وذلك خلال مقابلة مع إذاعة (راديو أمريكا).

وحول انتقاله لمانشستر يونايتد، قال دي ماريا "أبلغني أنني سأكون سعيدا ها هنا وأنها ستكون فرصة هائلة بالنسبة لمسيرتي"، في إشارة إلى رونالدو الذي تجمعه به علاقة وطيدة.

كان الجناح الأرجنتيني قد غادر معقل أبناء سانتياجو برنابيو الصيف الماضي ليصبح أغلى صفقة في تاريخ البريميرليج. حيث دخلت خزائن النادي الملكي 75 مليون يورو هي قيمة انتقال دي ماريا للمان يونايتد في أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي.

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