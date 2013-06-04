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شباب "رأس غارب" العاطل يغلق طريق "القاهرة - البحر الأحمر"

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شباب "رأس غارب" العاطل يغلق طريق "القاهرة - البحر الأحمر" شباب "رأس غارب" العاطل يغلق طريق "القاهرة - البحر الأحمر"

كتب : صلاح عبد الله الثلاثاء 04-06-2013 00:46

أغلق العشرات من أبناء مدينة رأس غارب العاطلين طريق القاهرة من الناحيتين بالكمين الأمني أمام سيارات نقل البترول التابعة لشركات البترول العاملة بالمدينة، احتجاجا على رفض الشركات تعيينهم.

واحتجز الشباب عشرات السيارات المحملة بالمواد البترولية القادمة من وإلى السويس وشركات البترول، ومنعهوها من المرور وانتقلت الأجهزة الأمنية للتفاوض مع الشباب لفتح الطريق دون جدوى.

وأكد الشباب أنهم مستمرون في الاعتصام بالكمين وإغلاق الطريق أمام سيارات شركات البترول لحين تعيينهم في الشركات.

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