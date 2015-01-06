حصرياً إلهام شاهين تكشف لـ"سيدتي" حقيقة حلاقة شعرها بالكامل

انتشرت في الآونة الأخيرة لقطات للفنانة إلهام شاهين وهي بدون شعر، حيث قيل أنها قامت بحلاقة شعرها بالكامل من أجل تجسيد دور امرأة مصابة بالسرطان في فيلم "ريجاتا".

إلهام شاهين كشفت لـ"سيدتي نت" حقيقة قيامها بحلاقة شعرها على الزيرو، وقالت: "لم أقم بحلاقة شعري وهذا مجرد مكياج قمت به بالفعل من أجل الشخصية التي أؤديها في فيلم "ريجاتا"، وهي شخصية امرأة مصابة بالسرطان تخفي شعرها عن الجميع ولكنها تظهر في مشهد وهي بدون شعر وهي فكرة المخرج محمد سامي.

وقالت إلهام الصور انتشرت من خلال برنامج هالة سرحان عندما استضافتني فشاهدت الصور على هاتفي المحمول وطلبت مني نشرها في البرنامج وبعدها انتشرت بهذا الشكل.

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