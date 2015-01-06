مصر تدين الهجوم الإرهابي على إحدى دوريات حرس الحدود السعودي

أعرب السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن إدانة مصر بشدة الهجوم الإرهابي على إحدى دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية بالقرب من الحدود مع العراق مما أسفر عن سقوط 3 شهداء.

ونقل المتحدث تعازي ومواساة مصر للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً في ضحايا هذا الحادث الآثم.. مجددا ضرورة مواجهة الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية تستهدف الأمن والاستقرار في كافة أنحاء العالم.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي قد صرح في وقت سابق اليوم ، بأنه عند الساعة الرابعة والنصف من فجر الاثنين، تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود بمركز سويف التابع لجديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية ، لإطلاق نار من عناصر إرهابية، ثم تم محاصرة المعتدين ومقتل أحدهم، في حين بادر أحد العناصر الإرهابية إلى تفجير حزام ناسف كان يحمله، مما نتج عنه مقتله واستشهاد رجلي أمن وإصابة ثالث.