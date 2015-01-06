الجيش يزيد معاناة الأسيوطي في مباراة ركلات الجزاء

تمكن فريق طلائع الجيش من تحقيق الفوز على مضيفه الأسيوطي بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت ثلاثة ركلات جزاء.

افتتح أهداف الجيش عرفة السيد في الدقيقة 16 مستغلا خطأ المدافع محمد الجيلاني وقام باختراق منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ثم سدد على يسار الحارس محرزا الهدف الأول.

بعدها ركلة حرة رائعة نفذها أحمد شديد قناوي أسفرت عن الهدف الثاني للجيش في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 36 أضاع عرفة السيد ركلة جزاء بعد أن قام بتنفيذها مرتين.

أضاف عمرو عثمان الهدف الثالث لطلائع الجيش في الدقيقة 67 بعد متابعة لتسديدة قوية نفذها معتز إينو من ركلة حرة.

وسجل الأسيوطي هدفيه من ركلتي جزاء، أحرز الأولى آدامز تيدي في الدقيقة 78 وأضاف الثانية البرنس ناكي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

عرفة السيد نجح في التسجيل مجددا بعد صيامه عن التهديف في آخر ثمانية لقاءات للفريق.

عاشر هدف لعرفة هذا الموسم بعد آخر مباراة سجل فيها والتي كانت أمام مصر المقاصة حين أحرز ثلاثة أهداف.

أحمد شديد قناوي سجل أول أهدافه هذا الموسم بعدما شارك في 11 لقاء سابق بالدوري.

الجيش ارتقى للمركز الخامس متساويا مع الإسماعيلي برصيد 25 نقطة، بينما تلقى الأسيوطي متذيل الترتيب الخسارة رقم 12 له هذا الموسم والثانية على التوالي بعد خسارته الأخيرة أمام النصر 1-0.