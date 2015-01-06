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انتحار طالب بمعهد تكنولوجيا الشرقية ملقيًا بنفسه من الدور الرابع

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انتحار طالب بمعهد تكنولوجيا الشرقية ملقيًا بنفسه من الدور الرابع انتحار طالب بمعهد تكنولوجيا الشرقية ملقيًا بنفسه من الدور الرابع

أرشيفية

أقدم طالب بمعهد تكنولوجيا على الإنتحار بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالطابق الرابع بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وتبين أنه يعانى من أمراض عصبية ونفسية، على حد قول شقيقه.

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا من “سامح عبد الحسيب يونس” 35 سنة تاجر سيارات ومقيم بندر فاقوس دائرة القسم، بوفاة شقيقه طالب بمعهد التكنولوجيا مقيم بذات الناحية إثر قيامه بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمنزله.

وأضاف أن شقيقه يعانى من أمراض عصبية ونفسية ويتلقى علاجا منذ فترة، ولم يتهم أحدا أو يشتبه فى وفاته جنائيا. وورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود شبهة جنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 84 إدارى القسم لسنة 2014، وجار العرض على النيابة العامة.

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