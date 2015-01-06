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«ميركل» تدين احتجاجات حركة «بيجيدا» المناهضة للإسلام

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أدانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الاحتجاجات التي تقوم بها حركة «بيجيدا» المناهضة للإسلام بقولها: «عليكم ألا تتبعوا هذه الحركة فيما تنادي إليه، فغالباً ما تحمل القلوب أحكاماً مسبقة وبرودة وكراهية»، مؤكدة أن «مساعدة كل من يسعى إلينا لاجئاً أمر مسلم به».
>وقالت ميركل، الثلاثاء، إنه «ينبغي أن نكون جميعًا حذرين من استخدامنا كأداة من قِبَل أصحاب هذه الحركات، مثل حركة بيجيدا، وبالرغم من وجود حرية للتظاهر في ألمانيا، لكن ليس هناك مكان للتحريض والتشهير بمن يأتي إلينا من بلدان أخرى».
>في السياق ذاته، حذر وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابريل، من أفعال «بيجيدا»، قائلاً: «علينا ألا نسمح بالتأليب ضد الأقليات، والذي يمكن أن يؤدي إلى العنف».

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