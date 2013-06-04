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ما السبب وراء ألم الأذن الشديد وانسدادها عند صعود الطائرة وتحليقها؟

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ما السبب وراء ألم الأذن الشديد وانسدادها عند صعود الطائرة وتحليقها؟ ما السبب وراء ألم الأذن الشديد وانسدادها عند صعود الطائرة وتحليقها؟

الكثير منا يعانى عند السفر وركوب الطائره من انسداد شديد فى الأذن، وكذلك الشعور بالألم الشديد، أثناء تحليق الطائرة فى الهواء ، وهو سبب من أسباب تجنب البعض السفر جوا لأنهم لا يتحملون هذه الآلام.

ولكن ما هو السبب الطبى وراء هذا الألم الذى نشعر به عند الطيران فى الهواء، يوضح لنا الدكتور هشام عبد العال استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجره سبب حدوث هذا الألم وهو عبارة عن اضطراب أو اختلال بشكل فجائى فى الضغط الجوى، وهذا فى معناه أنه قد انخفض، وهو المتسبب فى هذا الشعور بالألم.

فالهواء داخل الأذن الوسطى يقوم بالضغط على طبلة الأذن فى الإنسان وبالتالى يحدث ما نشعر به جميعا، وينصح الأطباء فى هذه الحالة أن يحاول الإنسان التأقلم مع الوضع ومحاولة معادلة الضغط فى أذنيه وذلك عن طريق على سبيل لمثال البلع بشدة مما يساعد عى فتح الأذن.

ويوضح الدكتور هشام أن الأذن الوسطى كما هو معروف تتصل بالهواء الخارجى عن الإنسان عن طريق ما يعرف بقناة إستاكيوس ، وبسبب هذه القناة يحدث ما يعرف بالتوازن فى ضغط الهواء داخل أذن الإنسان الوسطى والضغط الخارجى عن الإنسان أى الضغط الجوى.

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مصر 365