بالصور.. سائق يقود سيارة بقدمه في أبوظبي

نتفاجأ باستمرار بحوادث الطرق التي تنتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، ويأتي في مقدمة أسبابها عدم الانتباه والانشغال بغير الطريق، ويتجاوز الأمر عدم الانتباه إلى عدم الاكتراث والإهمال عبر بعض السلوكيات الشخصية السلبية التي يرتكبها بعض سائقي السيارات، من التقاط صور السيلفي خلال القيادة إلى وضع المكياج وتمشيط الشعر واستخدام الهاتف النقال... إلى القيادة بالقدم.

ففي مشهد مروري مثير للقلق، لا يمثل انتهاك أحد سائقي السيارات في العاصمة أبوظبي لأخلاقيات قيادة السيارات فحسب، بل أيضاً أخلاقيات وحرمة استخدام الشارع العام، أقدم هذا السائق على قيادة مركبته بقدم واحدة، ليستخدم يديه في تناول الطعام، تاركاً مركبته تترنح يميناً ويساراً أمام المارة.



> وعلى الرغم من الارشادات والحملات التوعوية المستمرة التي تقوم بها دوريات الشرطة والمرور للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق، ومن القوانين الصارمة التي تسنها الجهات المسؤولة للحد من هذه السلوكيات، إلا أن البعض يرتكب بلا اكتراث تصرفات لا يؤذي بها نفسه فحسب بل يؤذي بها مستخدمي الطرق بطريقة أو بأخرى.

وحسب موقع 24، فقد استفز هذا التصرف سائقي المركبات الأخرى وأثار انتباههم بعدما قام السائق بإخراج قدمه من المركبة أثناء القيادة ووضعها على النافذة تارة، وعلى المقود تارة أخرى.

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