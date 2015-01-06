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أمن أسيوط يلغي مسيرة “كفاية دم” لدواعي أمنية‎

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أمن أسيوط يلغي مسيرة “كفاية دم” لدواعي أمنية‎ أمن أسيوط يلغي مسيرة “كفاية دم” لدواعي أمنية‎

مديرية أمن أسيوط

أوصت قوات أمن مركز شرطة القوصية فى أسيوط، شباب قرية مير، بإلغاء المسيرة التى كان يعتزم شباب القرية الخروج بها، اليوم، عقب الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، تحت عنوان”كفاية دم”، لدواعى أمنية.

وقال البهنساوى إمام أحد الشباب المنظم للمسيرة، ان شباب القرية من مسلمين وأقباط قد اتفقوا على تنظيم المسيرة بعد أن شهدت القرية نشوب الكثير من المعارك، التى راح ضحيتها أرواح لا ذنب لها، بسبب الموروث من العادات القبلية التى تدعو للتعصب، مشيرا إلى أنهم كانوا قد دشنوا منذ ما يقرب من عام مجلس صلح، مهمته تقريب وجهات النظر بين العائلات المتخاصمة،ونجح فى إتمام العشرات من جلسات الصلح بين العلائلات.

وذكر البهنساوى أنهم يقدرون جهود رجال الأمن ولذلك إستجابوا لمطلبهم بضرورة إلغاء المسيرة.

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