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«عين شمس»: تدريب 5 آلاف معلم ببرنامج التأهيل التربوي

  • مصر
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انتهت المرحلة الرابعة من برنامج التأهيل التربوي للمعلمين غير الحاصلين على مؤهلات تربوية والتي ينظمها مركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس بناء على الاتفاقية الموقعة بين المركز ووزارة التربية والتعليم والأكاديمية المهنية للمعلم.

وصرحت صفاء عفيفي، مدير مركز التميز التربوي، بأن الاتفاقية تضمنت تدريب 5 آلاف معلم ومنحهم شهادات معتمدة من الجامعة، مضيفة أن الدورة اهتمت بالتركيز على كيفية تدريس المعلم للمناهج، وتحديد ميول واتجاهات المتعلمين ومستويات الذكاء وطرق توصيل المعلومات، واتسمت المادة العلمية المقدمة خلال الدورة بالوضوح والتميز بما ساهم في صقل مهارات وخبرات المتدربين من خلال استخدام الأنشطة والتمارين.

يشار إلى أن المتدربين المشاركين بالبرنامج من محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية وهي القاهرة والإسكندرية ودمياط والشرقية والأقصر والفيوم وطنطا والمنصورة وبنها والبحيرة وسوهاج وبورسعيد وأسيوط وبني سويف وأخيرًا الغربية، حيث قام بالتدريس فيها 273 عضو هيئة تدريس.

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