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رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى «ثورة عشائرية» للتخلص من «داعش»

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دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، خلال استقباله محافظ الأنبار، إلى «ثورة عشائرية» لمواجهة تنظيم «داعش»، التي تسيطر على معظم أنحاء المحافظة الغربية من البلاد.

وبحث العبادى مع محافظ الأنبار، صهيب الراوي، الأوضاع الأمنية والخدمية التي تشهدها المحافظة والجهود المبذولة لتحرير المناطق المحتلة من قبل داعش.

وجدد العبادي تأكيده على أهمية مساهمة العشائر وأبناء المحافظة في تحرير مناطقهم من التنظيمات الإرهابية التي تعيث خرابا بالمحافظة وتقتل وتهجر أبناءها.

وقال: «قواتنا ماضية بتحرير كل شبر من أرض العراق وتحقق الانتصارات في العديد من المناطق».

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