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وصول 38 ألف طن فوسفات إلى ميناء سفاجا و350 سيارة للسويس

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وصول 38 ألف طن فوسفات إلى ميناء سفاجا و350 سيارة للسويس وصول 38 ألف طن فوسفات إلى ميناء سفاجا و350 سيارة للسويس

أرشيفية

أعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد، اليوم، لمغادرة السفينة “أميرة نادية”، وعلى متنها 38500 طن فوسفات، متجهة إلى الهند، والسفينة “بوسيدون اكسبريس”، وعلى متنها 63 شاحنة، والعبارة “القاهرة”، وعلى متنها 282 راكب و 16 سيارة و 9 شاحنات.

كما يستقبل ميناء سفاجا العبارة “مسرة”، وعلى متنها 352 راكب، و99 سيارة، و9 شاحنات، والسفينة “نما اكسبريس”، وعلى متنها 9 راكب، و48 سيارة، و54 شاحنة.

وأضاف مصطفى فى بيان إعلامي، أن ميناء السويس، استقبل السفينة “ايجبشيان ديجنتى”، وعلى متنها 350 سيارة، قادمة من جدة، ويستعد ميناء الأدبية لاستقبال السفينة ،جى اس بوميرول”، وعلى متنها 53959 طن حديد خام صب، قادمة من شرق آسيا، كما يغادر الميناء السفينة “شمس”، وعلى متنها 2000 طن بضائع عامة، متجهة إلى العقبة.

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