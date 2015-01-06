تشيز كيك البرتقال السهلة

في فصل الشتاء يتوفر البرتقال بأنواعه، يتميز البرتقال باحتوائه على فيتامين " سي" الضروري جدا لصحتك باإضافة إلى طعمه المميز، تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة تشيز كيك البرتقال بطريقة مميزة تناسب عزوماتك

المقادير

لطبقة البسكويت:

250 غ بسكويت لدايجستيف

1 أصبع زبدة 100غم، مذابة

للحشوة:

2 حبة برتقال مقطعة إلى حزوز بدون قشر

1 كوب جبنة كريمية

1 ملعقة صغيرة قشر البرتقال المبشور

2/3 كوب حليب محلى ومكثف

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة عصير برتقال

للتزيين:

8 حزوز برتقال أو بشر برتقال

طريقة التحضير

1. لطبقة البسكويت: ندهن قوالب التارت بالزبدة. ثم نضع البسكويت في محضرة الطعام ونطحنه حتى يصبح ناعماً جداً، ننقله إلى وعاء ونسكب عليه الزبدة المذابة ونحرك حتى تمتزج المكونات.

2. نوزع خليط البسكويت على قوالب التارت ونسوي سطحها بالضغط عليها قليلاً ثم نضعها في البراد.

3. للحشوة: نضع ثمانية حزوز برتقال جانباً ونقطع الباقي إلى مكعبات.

4. باستخدام خفاقة كهربائية، نخفق معاً كلاً من الجبنة الكريمية وبشر البرتقال حتى يصبح المزيج ناعماً.

5. نضيف الحليب المكثف وعصيرالبرتقال و الليمون بالتدريج أثناء الخفق ونخقق لمدة 5 دقائق حتى يصبح المزيج ناعماً

6. نضيف مكعبات البرتقال مع التحريك، ثم وبوساطة ملعقة نوزع المزيج في قوالب التارت.

7. نضع القوالب في البراد لليلة كاملة.

8. نزين سطح كل قطعة بواحد من حزوز البرتقال أو برش البرتقال (حسب الرغبة)

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