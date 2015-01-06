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لبيب: التنسيق مع المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول

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لبيب: التنسيق مع المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول لبيب: التنسيق مع المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول

أرشيفية

قال وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، إنه يجري التنسيق مع المحافظات وجميع الجهات المعنية لمواجهة أي أمطار أو سيول خاصة في محافظات الصعيد وسيناء والبحر الأحمر.

وأضاف لبيب، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أنه يتم متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية وإبلاغ المحافظات بها بشكل فوري خاصة في ظل عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتفادي الآثار والخسائر التي تنجم عنها..مشيرا إلى أن المحافظات رفعت درجات الاستعداد القصوى خاصة التي تتعرض للأمطار والسيول وتم اتخاذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول وإعداد غرف عمليات لمواجهة أي أحداث طارئة.

وشدد لبيب على المحافظين بتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور مع توفير أعداد مضاعفة من سيارات الكسح لرفع أية كميات تجمع مياه وتدعيم الحملات بالعمالة الكافية علي مدار الساعات الأربع والعشرين يوميا.

وأضاف إن غرفة العمليات بالوزارة تتابع إجراءات المحافظات لمسح جميع الطرق ومخرات السيول للتأكد من سلامتها وعدم وجود أية مناطق متهالكة وإعادة ترميم وصيانة الأجزاء المتهالكة مع إعادة تنظيفها وصيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة الري ومديرياتها بالمحافظات.

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