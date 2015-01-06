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محافظ القاهرة يحضر قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية

  • مصر
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هنأ الدكتور جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع رؤساء الطوائف والأخوة المسيحيين في داخل البلاد وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد المحافظ، في بيان، الثلاثاء، اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية المميزة للشعب المصري، داعياَ الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والاستقرار والرخاء على الأرض، والتطلع لمستقبل مشرق.

ويشارك «سعيد»، الأقباط الأرثوذكس قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية بالعباسية، مساء الثلاثاء، وسط نخبة من الوزراء ورجال الدولة والقيادات الدينية.

فيما زار المحافظ، صباح الثلاثاء، يرافقه مندوب رئاسة الجمهورية ومندوباَ عن وزير الداخلية وممثل الأزهر والأوقاف، وعدد من قيادات المحافظة، كنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس، وحضروا القداس وقدموا أطيب الأمنيات لنيافة الأسقف أشود مناتسكانيان، وانتقل الوفد المرافق لزيارة الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وكان فى استقبالهم صفوت البياض، رئيس الطائفة الانجيلية، وعدد من القيادات الدينية ورعاة الكنيسة.

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