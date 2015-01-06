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محافظة الجيزة: حملات يومية لمواجهة إشغالات طوابق فيصل

  • مصر
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نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة على منطقة الطوابق بشارع فيصل لإعادة الانضباط في هذه المنطقة المشهورة بالتكدس المروري الشديد.

وأسفرت الحملة عن تحرير 35 مخالفة إدارية متنوعة، بجانب رفع عربات كارو ويد لبيع الفاكهة وأستندات وأوتاد حديدية.

وقال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إنه سيتم تكثيف الحملات خلال الأيام المقبلة لمواجهة أي تجاوزات من الباعة الجائلين والمحلات التجارية والمعارض وتحديد أماكن لوقوف التوك توك.

وأضاف «عبدالرحمن» أن ذلك يأتي في إطار الخطة التي بدأت المحافظة تنفيذها لتطوير شارع فيصل بالكامل وحل الأزمات المرورية ببعض المناطق منها الطوابق والمطبعة والمريوطية من خلال أعمال التوسعة الجارية حاليًا حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى في المسافة من المريوطية وحتى الطوابق، لافتًا أن المحافظة رصدت 30 مليون جنيه لهذا الغرض.

وتابع: «تطوير شارع فيصل يأتي في إطار الاستعدادات لبدء أعمال حفر الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم وزيادة الكثافة على شارع فيصل والشوارع العرضية مما يستدعي رفع كفاءتها وتوسعتها وهو ماتقوم به المحافظة حاليًا».

ولفت المحافظ أن التوسعة تتضمن إستقطاع أجزاء من الجزيرة الوسطى بالشارع والأرصفة الجانبية والتي تستخدمها المحلات التجارية في الإشغالات وإعادة رصف الشارع في الأجزاء التالفة.

وشارك في الحملة اللواء علاء الهراس، نائب المحافظ، واللواء مجدي عزالدين، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وإسماعيل عبدالواحد، رئيس حي الهرم، والعقيد شعبان حسن، مدير مرافق الهرم.

وكانت المحافظة قد بدأت بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإعادة تخطيط مدخل منطقة الطوابق بما يسمح بتحقيق سيولة مرورية وحل مشاكل التكدس الموجود حيث تم إجراء تعديلات مرورية لتنظيم حركة الدخول والخروج وفصل الحركة بمداخل الطوابق عن الحركة بشارع فيصل العمومي ووضع لافتات إرشادية بالمداخل والمخارج.

كما يتضمن المخطط عدم السماح للسيارات بالوقوف عموديًا على الرصيف أو صف ثاني ورفع أي سيارات تقف في الممنوع ووضع خدمات مرورية ثابتة بطول الشارع.

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