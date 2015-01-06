الحكومة توافق على إسناد أعمال الصيانة لبعض المدارس لقطاع الأعمال

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على إسناد أعمال الصيانة الشاملة لبعض المدارس لشركات قطاع الأعمال، حيث إن قطاع أعمال الصيانة المطلوب تنفيذها تعتبر صيانة عاجلة.

ويأتي هذا القرار في إطار تبني الحكومة لمشروع تطوير وإصلاح المدارس على مستوى الجمهورية، إلى جانب رفع كفاءة ومعايير السلامة والأمان بها، فضلاً عن العمل على سرعة الانتهاء من هذا المشروع قبل بداية العام الدراسى الجديد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإلغاء تخصيص 6 قطع أراض لبعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية بقفط، وبمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وذلك لعدم التزام المستثمرين بالضوابط والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي في المناطق الصناعية، حيث إنهم لم يقوموا باتخاذ أي إجراءات جادة لاستلام الأرض خلال الفترة المحددة قانونا بعد إبلاغ قرار التخصيص للمستثمر، بالإضافة إلى عدم الجدية في تنفيذ المشروعات، ومضى أكثر من سنة من تاريخ استلام الأرض، ولم يتم البدء في تنفيذ أي مبان أو إنشاءات خاصة بالمشروع.