أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الحكومة توافق على إسناد أعمال الصيانة لبعض المدارس لقطاع الأعمال

  • مصر
  • 5
Google+ Print

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على إسناد أعمال الصيانة الشاملة لبعض المدارس لشركات قطاع الأعمال، حيث إن قطاع أعمال الصيانة المطلوب تنفيذها تعتبر صيانة عاجلة.

ويأتي هذا القرار في إطار تبني لمشروع تطوير وإصلاح المدارس على مستوى الجمهورية، إلى جانب رفع كفاءة ومعايير السلامة والأمان بها، فضلاً عن العمل على سرعة الانتهاء من هذا المشروع قبل بداية العام الدراسى الجديد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإلغاء تخصيص 6 قطع أراض لبعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية بقفط، وبمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وذلك لعدم التزام المستثمرين بالضوابط والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي في المناطق الصناعية، حيث إنهم لم يقوموا باتخاذ أي إجراءات جادة لاستلام الأرض خلال الفترة المحددة قانونا بعد إبلاغ قرار التخصيص للمستثمر، بالإضافة إلى عدم الجدية في تنفيذ المشروعات، ومضى أكثر من سنة من تاريخ استلام الأرض، ولم يتم البدء في تنفيذ أي مبان أو إنشاءات خاصة بالمشروع.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا