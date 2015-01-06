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«أبوالنصر»: 1270 مدرسة تقدمت بالتقارير السنوية لـ«ضمان الجودة»

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أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن عدد المدارس التي تقدمت بتقارير دورية سنوية عن أدائها للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، قد بلغ 1270 مدرسة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال «أبوالنصر»، إن «مدارس محافظات الوجه القبلي كانت في مقدمة المدارس المعتمدة، التي تقدمت بتلك التقارير الدورية السنوية للهيئة»، مشيرًا إلى أنه «بلغت نسبة التقديم في المدارس المعتمدة بسوهاج 88 6، والمنيا 87، وأسوان 87، وقنا 83، وأسيوط 78 6».

وأضاف: أن «ارتفاع نسبة المدارس التي تقدمت بالتقارير الدورية السنوية في المدارس المعتمدة بمحافظات الصعيد، يشير إلى مدى التزام الوزارة والمديريات التعليمية في هذه المحافظات، تماشيا مع سياسة الدولة في الاهتمام بالوجه القبلي».

وأوضح أن قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يلزم المدارس المعتمدة من قبلها بأن تتقدم بصفة دورية بالتقارير السنوية، التي تضمن استمرارية تطبيق نظم الجودة التي تساهم في رفع مستوى جودة العملية التعليمية بداخلها.

وشدد «أبو النصر» على ضرورة المتابعة الدورية من جانب إدارات الجودة بالمديريات التعليمية في جميع المحافظات، لانتهاء المدارس المعتمدة التابعة لها من إعداد التقارير الدورية الخاصة بها، إلى جانب تقديمها للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قبل منتصف شهر يناير الجاري.

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