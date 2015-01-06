«الإفتاء» تدين اختطاف مصريين مسيحيين في ليبيا

أدانت دار الإفتاء المصرية، اختطاف متطرفين ليبيين لما يقرب من 20 مصريًا من الأخوة الأقباط في مدينة سرت الليبية والتهديد بذبحهم.

وأكدت «الإفتاء»، في بيان لها، الثلاثاء، أن الإسلام يحرم الاعتداء على الإنسان مهما كانت ديانته أو خلفيته، كما حرم كذلك سفك الدماء وإرهاب الأبرياء.

وشددت «الإفتاء» على أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصى كثيرًا بأهل الذمة والمستأمنين وسائر المعاهدين، ويدعو إلى مراعاة حقوقهم وإنصافهم والإحسان إليهم وينهي عن إيذائهم بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى قول رسول الله: «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسٍ، فأنا حجيجه يوم القيامة».

وناشدت «الإفتاء» السلطات الليبية وعقلاء ليبيا التدخل لإطلاق سراح المختطفين المصريين، إلى جانب سرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة.