الزمالك ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم .. ويخيره بين 3 عروض

أنهى محمد إبراهيم صانع ألعاب ماريتيمو اتفاقه مع الزمالك على الانضمام بداية من الموسم المقبل بعد حل الأزمة مع الفريق البرتغالي.

وكان الزمالك قد اتفق مع ماريتيمو على 200 ألف يورو نظير التنازل عن اللاعب. (طالع التقاصيل)

ونظرا لأن الزمالك لا يحق له قيد لاعبين جدد في يناير الجاري، فتم إرجاء انضمامه بداية من الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن اجتماع جرى بين إبراهيم وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة مساء الأثنين وتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية ولم يتم توقيع العقود لحين الانتهاء من صياغتها مع ماريتيمو.

ووصل عرضا إلى نادي الزمالك من الاتحاد السكندري يطلب فيه استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، بجانب عرضين خليجيين.

وخيّر أحمد سليمان لاعبه بين البقاء في مصر أو اللعب لأحد أندية الخليج حسب رغبته.