أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور .. افتتاح مكتب تأمينات جديد بمرسى علم

Google+ Print
بالصور .. افتتاح مكتب تأمينات جديد بمرسى علم بالصور .. افتتاح مكتب تأمينات جديد بمرسى علم

افتتاح المكتب

افتتحت آمال عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص، نيابة عن غادة والى وزيرة التضامن والتأمينات الاجتماعية، مكتب تأمينات مرسى علم الجديد، ضمن خطة الهيئة لتطوير مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية، وتحسين أداء الخدمة التأمينية للمواطنين، والمستثمرين، وأصحاب المنشآت، والفنادق، والقرى السياحية، وخدمة مدن جنوب البحر الأحمر.

تفقدت عبدالوهاب المبنى الجديد، المجهز بأحدث أجهزة الحاسب، ووسائل التكنولوجيا، ومكيف الهواء، والتقت بقيادات الهيئة، ومديرى المكاتب والإدارات، واستمعت إلى مطالبهم، وطالبتهم بتحقيق أعلى معدلات الأداء​.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا