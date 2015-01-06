بالصور .. افتتاح مكتب تأمينات جديد بمرسى علم

افتتحت آمال عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص، نيابة عن غادة والى وزيرة التضامن والتأمينات الاجتماعية، مكتب تأمينات مرسى علم الجديد، ضمن خطة الهيئة لتطوير مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية، وتحسين أداء الخدمة التأمينية للمواطنين، والمستثمرين، وأصحاب المنشآت، والفنادق، والقرى السياحية، وخدمة مدن جنوب البحر الأحمر.

تفقدت عبدالوهاب المبنى الجديد، المجهز بأحدث أجهزة الحاسب، ووسائل التكنولوجيا، ومكيف الهواء، والتقت بقيادات الهيئة، ومديرى المكاتب والإدارات، واستمعت إلى مطالبهم، وطالبتهم بتحقيق أعلى معدلات الأداء​.