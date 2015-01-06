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التعليم العالى تحذر من كيانات غير رسمية تمارس نشاطات تعليمية بدون ترخيص

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التعليم العالى تحذر من كيانات غير رسمية تمارس نشاطات تعليمية بدون ترخيص التعليم العالى تحذر من كيانات غير رسمية تمارس نشاطات تعليمية بدون ترخيص

وزارة التعليم العالى

حذرت وزارة التعليم العالي من قيام بعض الكيانات غير الرسمية مؤخرا بممارسة نشاطات تعليمية والإعلان عن قبولها طلاب للدراسة بها في مجالات تعليمية مختلفة دون ترخيص من الوزارة.

وأوضحت الوزارة – فى بيان صادر اليوم الثلاثاء – أن هذه الكيانات غير الرسمية تستتغل أسماء بعض الجامعات المصرية أو الأجنبية أنها تقوم بالإشراف على العملية التعليمية بها بموجب اتفاقيات وبروتوكولات تعاون للترويج لنفسها، مدعية منح خريجيها درجات علمية معترف بها.

وناشدت الوزارة أولياء الأمور والطلاب بالحذر من عواقب الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة أو الالتحاق بأية جهة تعليمية إلا من خلال القنوات الشرعية وهي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أو عن طريق التقدم مباشرة للجامعات الخاصة المعترف بها أو الرجوع للوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات في حالة وجود أي استفسار في هذا الشأن.

وأكدت على رصد هذه الكيانات غير الشرعية والتي تمارس نشاطها التعليمي دون ترخيص وبالمخالفة للقوانين من خلال لجنة الضبطية القضائية بالوزارة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أ  ش  أ

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