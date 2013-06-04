"مناهضة الأخونة": تنحى قاضى "أحداث بورسعيد" يؤكد التغول على القضاء

أصدرت الجبهه الشعبية لمناهضة أخونة مصر بيانا أعلنت فيه حصول هانى الجبالى المحامى وأمين" الجبهة "ببورسعيد وعضو اللجنة القانونية المسئولة عن ملف محاكمة محمد مرسى وهيئة الدفاع عن الشهداء، على مذكرة تنحى المستشار على عمارة رئيس الدائرة الرابعة جنايات الإسماعيلية عن التحقيقات فى أحداث مذبحة بورسعيد، بما اعتبرتها وثيقة هامة وخطيرة توضح تغول الرئيس على القضاء.

أشار هانى الجبالى إلى أن تلك المذكرة تعد هذه بمثابة وثيقة قضائية وبيان تاريخى للعالمين يفضح المتواطئين والمتحولين، حيث تحمل اتهام مباشر لرأس الدولة بالتغول على أعمال القضاء والنيل من استقلاله، كما تعد رسالة إلى كل المعنيين من أسر ضحايا بورسعيد ودفاعهم وغيرهم باتخاذ أقصى درجات التصعيد القضائى والحذر لما يحاك ويدبر ضدهم وضد حقوقهم الجنائية عبر استبعاد اتهام مرسى ووزير داخليته والقيادات المتورطة فى القتل وإدخال آخرين كباش فداء آخرين كمتهمين رئيسيين.

وأضاف " لا يمكن الفصل بين قراءة هذه الوثيقة بعناية وبين الضغوط التى وصلت إلى حد التهديدات التى لا تزال تمارس على المستشار خالد محجوب رئيس محكمة الجنح المستأنفة بالإسماعيلية الذى يحقق حالياً فى وقائع اقتحام وهروب مساجين وادى النطرون وهروب الرئيس مستعيناً بعناصر أجنبية قامت بحمايته وإعطائه هاتف محمول ليتصل بقناة الجزيرة بعد هروبه ".