«الأولمبياد الخاص» يرعي شابين ذوي احتياجات خاصة فقدا والدتهما

اطمأن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، على أحوال شابين من متحدي الإعاقة الفكرية، توفيت والدتهما عقب حفل افتتاح الدورة الإقليمبية الثامنة للأوليمبياد الخاص، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأقيمت فى مصر أول ديسمبر الماضي.

وأخطرت المهندسة أمل مبدي، المدير الوطني للأوليمبياد الخاص، وزير الشباب والرياضة، أن الأوليمبياد الخاص المصرى تابع أحوال الشابين منذ أن فقدا والدتهما، حيث سُكن الأول فى دار اليسر بالمعادي مجاناً، ويقيم الثانى مع اخته في بورسعيد.

وأكدت حسب بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، تخصيص مبلغ شهرى قدره 1500جنيه للشابين، علاوة على مساندتهما فى حياتهما وإشراكهما في الأنشطة الرياضية المختلفة.