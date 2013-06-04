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"داماس بوست": تنظيم القاعدة ينشئ قسما لتلقي شكاوى المواطنين في سوريا

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"داماس بوست": تنظيم القاعدة ينشئ قسما لتلقي شكاوى المواطنين في سوريا "داماس بوست": تنظيم القاعدة ينشئ قسما لتلقي شكاوى المواطنين في سوريا

كتب : أ ش أ الثلاثاء 04-06-2013 00:12

ذكر موقع "داماس بوست" السوري الإلكتروني اليوم أن فرع تنظيم "القاعدة" في العراق وسوريا أنشأ قسما لتلقي الشكاوى من المواطنين في المناطق التي تقع تحت سيطرته.

وينشط التنظيم في شمال شرق سوريا، وهي منطقة خاضعة لسيطرة المسلحين المعارضين، وبسطت "القاعدة" سيطرتها على أجزاء من الإدارة المدنية في مدينة الرقة السورية.

وأصدر التنظيم إشعارا عن افتتاح قسم جديد لتلقي الشكاوى من المواطنين، وأطلق تنظيم القاعدة تسمية "الدولة الإسلامية في العراق والشام" على عملياته الجديدة المدمجة في البلدان المجاورة.

ودعا بيان التنظيم كل من لديه شكوى ضد مسلحيه مهما كانت صفته ومرتبته أن يتقدم بها بشكل خطي، واعدا بمساءلة كل من يثبت عليه ارتكاب انتهاكات بحسب الشرع الإسلامي.

ووفقا للموقع السوري، صدر البيان بتوقيع ما يعرف بـ"أمير الرقة"، اللقب الذي تستخدمه "القاعدة" بشكل منتظم.

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