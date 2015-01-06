«التعليم العالي» تحذّر من «كيانات» تقبل طلاب دون ترخيص

حذرت وزارة التعليم العالي، من ممارسة بعض الكيانات غير الرسمية نشاطات تعليمية، والإعلان عن قبولها طلاب للدراسة في مجالات تعليمية مختلفة دون ترخيص من الوزارة، مستغلة أسماء بعض الجامعات المصرية أو الأجنبية، أنها تشرف على العملية التعليمية بها بموجب اتفاقيات وبروتوكولات تعاون للترويج لنفسها، مدعية منح خريجيها درجات علمية معترف بها.

وشددت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أولياء الأمور والطلاب من عواقب الإنسياق وراء الإعلانات المضللة، أو الإلتحاق بأي جهة تعليمية إلا من خلال القنوات الشرعية، المتمثلة في مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أو عن طريق التقدم مباشرة للجامعات الخاصة المعترف بها، ويمكن الرجوع للوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات حال وجود أي استفسار.

وأكدت الوزارة، أنها ترصد هذه الكيانات غير الشرعية، التي تمارس نشاطها التعليمي دون ترخيص، بالمخالفة للقوانين من خلال لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.