إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية اليوم إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة نظرا لسوء احوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلي أكثر من 3 أمتار.

وقال رئيس هيئة الميناء اللواء عبد القادر درويش فى تصريح صحفى له اليوم ” إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا علي عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية”.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة ” رأس السنة ” وهي نوة ممطرة تستمر 4 أيام تصاحبها رياح غربية.

وتشهد الإسكندرية منذ عدة أيام حالة من الطقس السيئ وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ، وتراكمت المياه – التي ارتطمت بالصخور بطريق الكورنيش – وسط المدينة ، مما أدي لإعاقة حركة المشاه والسيارات.

أ ش أ