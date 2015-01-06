تشييع جنازة شهداء الشرطة بالمنيا عسكرياً

تنظم الأجهزة الأمنية جنازة عسكرية، تخرج من مستشفى المنيا الجامعي، لشهداء الشرطة الذين استشهدوا أثناء قيامهم بتأمين كنيسة السيدة العذراء بالمنيا، حيث يتجمع الأهالي وأفراد الشرطة داخل مستشفى المنيا الجامعي، استعداداً لخروج الجنازة العسكرية، بعد قليل، بحضور القيادات الأمنية بمديرية أمن المنيا.

يذكر أن شرطيان معينان لحراسة كنيسة أرثوذكسية بالمنيا، قد لقيا مصرعهما بعد أن قام ملثمين بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية تجاههما، أثناء حراستهما لكنيسة السيدة العذراء، بشارع محمود عبد الرازق بمدينه المنيا عاصمة الإقليم.

وقال شهود عيان ومصدر أمنى أن القتلى هم :”عيد فهيم” مساعد شرطة، و”محمود أبو زيد” رقيب شرطة، لقيا مصرعهما فى الحال، إثر إطلاق نار عليهما بسلاح آلى، من مجهولين ملثمين ومسلحين، خلال تواجدهما بخدمتهما المكلفين بها أمام الكنيسة بشارع محمود عبد الرازق القريبة من ميدان الحبشي بقلب مدينة المنيا.

وأثار إطلاق النار الذعر بين أهالي المنطقة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لنقل الجثتين لمستشفى المنيا الجامعي، وتم تطويق منطقة الكنيسة بكردون أمنى، ويجري تمشيط المنطقة.